AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者: zzuegg

本指标根据最近的 NRTR_ZigZag 指标峰值绘制价格通道和斐波那契水平线。


指标输入参数

//+------------------------------------------------+ 
//|  指标输入参数                  |
//+------------------------------------------------+ 
//---- 之字转向指标的输入参数
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 用于计算的之字转向指标时段
input uint iPeriod=10;                                 // 指标周期数
input int iDig=0;                                      // 小数位数
//---- 指标显示设置
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag";  // 指标标签的名称
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint   FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrDeepPink;
input uint TrendSize=5;

本指标需要编译好的 NRTR_ZigZag.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17565

