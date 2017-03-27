CodeBaseSecciones
Indicadores

MomentumCandleKeltner - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
806
Ranking:
(16)
Publicado:
Canal de Keltner construido respecto al valor medio del oscilador MomentumCandle en forma de velas.

Fig. 1. Indicador MomentumCandleKeltner

Fig. 1. Indicador MomentumCandleKeltner

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17567

