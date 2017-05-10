実際の著者：zzuegg

この指標は最新のNRTR_ZigZagのピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。





指標の入力パラメータ：

input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint iPeriod= 10 ; input int iDig= 0 ; input string Sirname= "AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag" ; input bool ShowFib= true ; input color FibColor= clrDodgerBlue ; input uint FibSize= 1 ; input bool ShowFibFan= true ; input color FibFanColor= clrDarkViolet ; input uint FibFanSize= 1 ; input bool ShowTrend= true ; input color TrendColor= clrDeepPink ; input uint TrendSize= 5 ;

この指標はコンパイルされたNRTR_ZigZag.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。





図1 AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag指標