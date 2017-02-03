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Индикаторы

NRTR_ZigZag - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2696
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Ramdass


Описание

Индикатор ZigZag, построенный с использованием алгоритма индикатора NRTR.

Рис.1. Индикатор NRTR_ZigZag

Рис.1. Индикатор NRTR_ZigZag

MA2CCI MA2CCI

Торговая стратегия использует два индикатора MA, один ATR и один CCI.

BB stops - rsi BB stops - rsi

BB stops — версия с RSI.

NRTR_extr_ZigZag NRTR_extr_ZigZag

Индикатор ZigZag, построенный с использованием алгоритма индикатора NRTR_extr

IBS_RSI_CCI_v4_HTF IBS_RSI_CCI_v4_HTF

Индикатор IBS_RSI_CCI_v4 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах