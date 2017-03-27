Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
NRTR_ZigZag_Price - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1001
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Ramdass
Indicador NRTR_ZigZag con marcas de precio para los picos del zigzag.
Fig. 1. Indicador NRTR_ZigZag_Price
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17558
MacdPatternTraderAll0.01
OnTradeTransactionEugene
Análisis de OHLC en las barras №№ 0, 1, 2, 3.
NRTR_extr_ZigZag_Price
Indicador NRTR_extr_ZigZag con marcas de precio para los picos del zigzag.WPRCandleKeltner
Canal de Keltner construido respecto al valor medio del oscilador Larry Williams' Percent Range en forma de velas.