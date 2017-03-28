Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
WPRCandleKeltner - Indikator für den MetaTrader 5
711
-
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor: Dark Han
Ein Keltnerkanal der Werte des Oszillators von Larry Williams' Percent Range dargestellt als Kerzen
Fig1. Der Indikator WPRCandleKeltner
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17560
