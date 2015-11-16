Реальный автор:

Dark Han

Индикатор WPR (Williams’ Percent Range) в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом WPR соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор WPRCandle