CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

WPRCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2217
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Dark Han

Индикатор WPR (Williams’ Percent Range) в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом WPR соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор WPRCandle

Рис.1. Индикатор WPRCandle

WPR3 WPR3

Три однопериодных осциллятора WPR (Williams’ Percent Range), построенных по Close, High и Low в одном окне.

WPR WPR

Обычный WPR (Williams’ Percent Range) с возможностью выбора типа цены Close, High, Low для расчета.

MFICandle MFICandle

Индикатор MFI в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом MFI соответствующих ценовых таймсерий.

FP_HTF FP_HTF

Индикатор FP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.