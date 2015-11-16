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WPRCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Dark Han
Индикатор WPR (Williams’ Percent Range) в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом WPR соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор WPRCandle
WPR3
Три однопериодных осциллятора WPR (Williams’ Percent Range), построенных по Close, High и Low в одном окне.WPR
Обычный WPR (Williams’ Percent Range) с возможностью выбора типа цены Close, High, Low для расчета.