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Индикаторы

WPRCandleKeltner - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2371
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Dark Han

Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора Larry Williams' Percent Range в свечном виде.

Рис.1. Индикатор WPRCandleKeltner

Рис.1. Индикатор WPRCandleKeltner

NRTR_extr_ZigZag_Price NRTR_extr_ZigZag_Price

Индикатор NRTR_extr_ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.

NRTR_ZigZag_Price NRTR_ZigZag_Price

Индикатор NRTR_ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.

SupportResistTrade SupportResistTrade

Уровни поддержки/сопротивления, направление тренда — бычий/медвежий.

Get trend Get trend

Краткосрочные тренды. Два индикатора iMA, один iStochastic.