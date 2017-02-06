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WPRCandleKeltner - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Dark Han
Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора Larry Williams' Percent Range в свечном виде.
Рис.1. Индикатор WPRCandleKeltner
NRTR_extr_ZigZag_Price
Индикатор NRTR_extr_ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.NRTR_ZigZag_Price
Индикатор NRTR_ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.
SupportResistTrade
Уровни поддержки/сопротивления, направление тренда — бычий/медвежий.Get trend
Краткосрочные тренды. Два индикатора iMA, один iStochastic.