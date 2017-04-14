コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

WPRCandleKeltner - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：Dark Han

ラリーウィリアムズのパーセンテージオシレーターの平均値に相対してローソク足のシーケンスとして描かれたケルトナーチャンネルです。

図1　WPRCandleKeltner指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17560

