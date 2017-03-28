Indicador NRTR_ZigZag com etiquetas de preço dos valores dos picos do ZigZag.

Indicador NRTR_extr_ZigZag com etiquetas de preço dos valores dos picos do ZigZag.

Tendências de curto prazo. Dois indicadores iMA, um iStochastic.

Expert Advisor que aumenta o tamanho do lote após cada transação favorável, se antes dela há transações desfavoráveis. Martingale