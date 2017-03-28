Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
WPRCandleKeltner - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Dark Han
Canal de Keltner construído sobre o valor médio do oscilador Larry Williams' Percent Range em forma de vela
Fig.1. Indicador WPRCandleKeltner
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17560
