実際の著者：

Ulterior (FF)

スティーヴィー・ニーソンの「3つのラインブレイク」戦略の解釈。レベルは終値によって決定されます。青線は支持、赤線は抵抗、点線は候補を表します。

LB指標のパラメータは、ブレイクスルーのためのレベルの数を設定します。特定の数のポイントの後、指定された時間枠上のレベルのラインがトレイルされてます。チャートには長い時間軸のレベルのみが表示されています。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年11月7日に公開されました。

図1 SR_TLB指標