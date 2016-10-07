無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SR_TLB - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Ulterior (FF)
スティーヴィー・ニーソンの「3つのラインブレイク」戦略の解釈。レベルは終値によって決定されます。青線は支持、赤線は抵抗、点線は候補を表します。
LB指標のパラメータは、ブレイクスルーのためのレベルの数を設定します。特定の数のポイントの後、指定された時間枠上のレベルのラインがトレイルされてます。チャートには長い時間軸のレベルのみが表示されています。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年11月7日に公開されました。
図1 SR_TLB指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1753
