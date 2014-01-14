CodeBaseSeções
SR_TLB - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Ulterior (FF)

Uma interpretação da estratégia da Stieve Nisson 'Três linha de Ruptura'. Os níveis são determinados pelos fechamento de preços. Linhas azuis representam suportes; vermelho, resistência; linhas pontilhadas, prováveis candidatos a suporte e resistência.

O parâmetro LB do indicador define o número de níveis de uma ruptura. Depois de um certo número de pontos, as linhas dos níveis no prazo especificado são arrastadas. Somente os níveis de timeframe maior são mostrados no gráfico.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 07.11.2008.

Figura 1. Indicador SR_TLB

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1753

