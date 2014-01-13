CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Damiani_volatmeter - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1196
Ranking:
(29)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Medidor de la volatilidad con una indicación en forma de una nube de color. Cuando una tendencia es débil, la nube es de color gris, cuando es fuerte, la nube es de color naranja.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 14.04.2008.

Figura 1. El indicador Damiani_volatmeter

Figura 1. El indicador Damiani_volatmeter

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1749

XO XO

Un indicador sin promedio de los datos del array, es una decisión de compra / venta que se toma en un movimiento.

Stochastic_HTF Stochastic_HTF

Un oscilador estocástico con una opción para seleccionar un marco de tiempo para los cálculos, los cuales pueden diferir de los plazos en los que se aplica el indicador.

SR_TLB SR_TLB

Una interpretación de la estrategia «Three Line Break' de Steve Nisson

ang_AZad_Css ang_AZad_Css

Indicador de tendencia dibujada en forma de una nube de color