Medidor de la volatilidad con una indicación en forma de una nube de color. Cuando una tendencia es débil, la nube es de color gris, cuando es fuerte, la nube es de color naranja.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 14.04.2008.

Figura 1. El indicador Damiani_volatmeter