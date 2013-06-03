CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SR_TLB - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4088
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Ulterior (FF)

Интерпретация Stieve Nisson 'Three Line Break' стратегии. Уровни определяются по ценам закрытия. Синие линии - поддержка, красные - сопротивление, пунктирные линии - кандидаты.

Параметр индикатора LB устанавливает количество учитываемых уровней для пробития. При прохождении определённого количества пунктов, подтягиваются линии уровней на указанном таймфрейме. На графике отображаются только уровни большего таймфрейма.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.11.2008.

Рис.1 Индикатор SR_TLB

Рис.1 Индикатор SR_TLB

Веер МА Веер МА

Веер индикаторов МА, период которых задается по одному из четырех типов прогрессий

Damiani_volatmeter Damiani_volatmeter

Измеритель волатильности с индикацией в виде цветного облака

Веер RSI Веер RSI

Веер индикаторов RSI, период которых задается по одной из четырех прогрессий

ang_AZad_Css ang_AZad_Css

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака