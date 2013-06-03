Реальный автор:

Ulterior (FF)

Интерпретация Stieve Nisson 'Three Line Break' стратегии. Уровни определяются по ценам закрытия. Синие линии - поддержка, красные - сопротивление, пунктирные линии - кандидаты.

Параметр индикатора LB устанавливает количество учитываемых уровней для пробития. При прохождении определённого количества пунктов, подтягиваются линии уровней на указанном таймфрейме. На графике отображаются только уровни большего таймфрейма.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.11.2008.

Рис.1 Индикатор SR_TLB