指标

SR_TLB - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1820
(26)
sr_tlb.mq5 (36.58 KB) 预览
原作者：

Ulterior (FF)

Stieve Nisson's '三线突破' 策略的诠释。水平由收盘价决定。蓝线代表支撑，红线代表阻力，虚线代表可能的位置。

LB指标的参数用于设置突破的位置数量。经过一定的点数之后，指定时间框架上的水平线会被调整。只有更高一级时间框架的水平线才会显示在图表上。

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年11月7日在mql4.com的代码基地中发布。

图 1. SR_TLB指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1753

