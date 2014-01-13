请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者：
Ulterior (FF)
Stieve Nisson's '三线突破' 策略的诠释。水平由收盘价决定。蓝线代表支撑，红线代表阻力，虚线代表可能的位置。
LB指标的参数用于设置突破的位置数量。经过一定的点数之后，指定时间框架上的水平线会被调整。只有更高一级时间框架的水平线才会显示在图表上。
这个指标首先在MQL4中实现并于2008年11月7日在mql4.com的代码基地中发布。
图 1. SR_TLB指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1753
Damiani_volatmeter
以彩云形式表示的波动性指标。XO
此指标不对数据数组进行平均，买卖决定一次成型。
ang_AZad_Css
以彩云形式绘制的趋势指标。Tro_Range
在独立子窗口显示蜡烛图大小的简易波幅指示器