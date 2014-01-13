原作者：

Ulterior (FF)

Stieve Nisson's '三线突破' 策略的诠释。水平由收盘价决定。蓝线代表支撑，红线代表阻力，虚线代表可能的位置。

LB指标的参数用于设置突破的位置数量。经过一定的点数之后，指定时间框架上的水平线会被调整。只有更高一级时间框架的水平线才会显示在图表上。

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年11月7日在mql4.com的代码基地中发布。

图 1. SR_TLB指标