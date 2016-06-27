und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SR_TLB - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Ulterior (FF)
Eine Interpretation der "Three-Line-Break"-Strategie von Stieve Nisson. Die Linien werden aus den Schlusskursen bestimmt. Es bedeuten blauen Linien - Unterstützung, rote - Widerstand, gepunktete Linien - Kandidaten.
Die Parameter des LB-Indikator bestimmen die Zahl der Linien für den Ausbruch. Nach einer bestimmten Anzahl von Points werden die Linien des spezifizierten Zeitrahmens nachgezogen. Nur die Linien höherer Zeitrahmen werden auf dem Chart gezeigt.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 07.11.2008.
Bild 1. Der Indikator SR_TLB
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1753
