Autor de la idea — George F.Peskov, autor del código mq5 — barabashkakvn.

Esta estrategia comercial usa dos MA, un ATR y un CCI.

El valor del indicador ATR se usa cuando se calcula el nivel de Stop Loss.

En el EA se usa el cálculo del tamaño del lote a base del porcentaje especificado del margen (busque más detalles en el EA de ejemplo Money Fixed Margin).

Algoritmo de comprobaciones antes de abrir la posición:

cálculo del tamaño del lote con el porcentaje especificado del margen

↓

cálculo del nivel de Stop Loss

↓

comprobación de la disponibilidad de fondos antes de abrir la posición

↓

comprobación base para buy y sell

↓

comprobación de la devolución del ticket

Resultados para EURUSD, H1: