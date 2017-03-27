CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

MA2CCI - Asesor Experto para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
873
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
MA2CCI.mq5 (40.07 KB) ver
Autor de la idea — George F.Peskovautor del código mq5 — barabashkakvn

Esta estrategia comercial usa dos MA, un ATR y un CCI.

El valor del indicador ATR se usa cuando se calcula el nivel de Stop Loss.

En el EA se usa el cálculo del tamaño del lote a base del porcentaje especificado del margen (busque más detalles en el EA de ejemplo  Money Fixed Margin).

Algoritmo de comprobaciones antes de abrir la posición:

cálculo del tamaño del lote con el porcentaje especificado del margen

cálculo del nivel de Stop Loss

comprobación de la disponibilidad de fondos antes de abrir la posición

comprobación base para buy y sell

comprobación de la devolución del ticket

Resultados para EURUSD, H1:

MA2CCI 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17510

