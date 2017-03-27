Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MA2CCI - Asesor Experto para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 873
-
Autor de la idea — George F.Peskov, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Esta estrategia comercial usa dos MA, un ATR y un CCI.
El valor del indicador ATR se usa cuando se calcula el nivel de Stop Loss.
En el EA se usa el cálculo del tamaño del lote a base del porcentaje especificado del margen (busque más detalles en el EA de ejemplo Money Fixed Margin).
Algoritmo de comprobaciones antes de abrir la posición:
cálculo del tamaño del lote con el porcentaje especificado del margen
↓
cálculo del nivel de Stop Loss
↓
comprobación de la disponibilidad de fondos antes de abrir la posición
↓
comprobación base para buy y sell
↓
comprobación de la devolución del ticket
Resultados para EURUSD, H1:
