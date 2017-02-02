CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

MA2CCI - эксперт для MetaTrader 5

George-on-Don | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2544
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиGeorge F.Peskov, автор кода mq5barabashkakvn.

Торговая стратегия использует два индикатора MA, один ATR и один CCI.

Значение индикатора ATR используется при расчёте уровня цен Stop Loss.

В советнике реализован расчёт размера лота при заданном проценте от маржи (более подробно см. в советнике-примере Money Fixed Margin).

Алгоритм проверок перед открытием позиции:

расчёт размера лота при заданном проценте от маржи

расчёт уровня цен Stop Loss

проверка, хватит ли денег на открытие позиции

базовая проверка для Buy и Sell

проверка возврата тикета

Результаты для EURUSD,H1:

MA2CCI

BB stops - rsi BB stops - rsi

BB stops — версия с RSI.

BB stops BB stops

Новая версия индикатора BB stops.

NRTR_ZigZag NRTR_ZigZag

Индикатор ZigZag, построенный с использованием алгоритма индикатора NRTR.

NRTR_extr_ZigZag NRTR_extr_ZigZag

Индикатор ZigZag, построенный с использованием алгоритма индикатора NRTR_extr