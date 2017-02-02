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MA2CCI - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — George F.Peskov, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Торговая стратегия использует два индикатора MA, один ATR и один CCI.
Значение индикатора ATR используется при расчёте уровня цен Stop Loss.
В советнике реализован расчёт размера лота при заданном проценте от маржи (более подробно см. в советнике-примере Money Fixed Margin).
Алгоритм проверок перед открытием позиции:
расчёт размера лота при заданном проценте от маржи
↓
расчёт уровня цен Stop Loss
↓
проверка, хватит ли денег на открытие позиции
↓
базовая проверка для Buy и Sell
↓
проверка возврата тикета
Результаты для EURUSD,H1:
BB stops — версия с RSI.BB stops
Новая версия индикатора BB stops.
Индикатор ZigZag, построенный с использованием алгоритма индикатора NRTR.NRTR_extr_ZigZag
Индикатор ZigZag, построенный с использованием алгоритма индикатора NRTR_extr