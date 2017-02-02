Автор идеи — George F.Peskov, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Торговая стратегия использует два индикатора MA, один ATR и один CCI.

Значение индикатора ATR используется при расчёте уровня цен Stop Loss.

В советнике реализован расчёт размера лота при заданном проценте от маржи (более подробно см. в советнике-примере Money Fixed Margin).

Алгоритм проверок перед открытием позиции:

расчёт размера лота при заданном проценте от маржи

↓

расчёт уровня цен Stop Loss

↓

проверка, хватит ли денег на открытие позиции

↓

базовая проверка для Buy и Sell

↓

проверка возврата тикета

Результаты для EURUSD,H1: