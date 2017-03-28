Autor der Idee — George F. Peskov, Autor des MQL5 code — barabashkakvn.

Die Handelsstrategie verwendet zwei Indikatoren, ATR und den CCI.

Die Werte des ATR werden zur Bestimmung der Stopp-Loss verwendet.

Der EA verwendet zur Berechnung der Lot-Größe den angebenden Prozentsatz der Margin (weitere Details siehe Beispiel EA Money Fixed Margin).

Der Algorithmus für das Öffnen einer Position:

Berechnen der Lot-Größe vom angegebenen Prozentsatz der Margin

↓

Berechnen des Stopp-Loss

↓

Prüfung der Geldmenge zum Öffnen der Position

↓

Basis-Check des Kaufens oder Verkaufens

↓

Prüfung des zurückgegebenen Ticketnummer

Testergebnisse für EURUSD, H1: