MA2CCI - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 857
Autor der Idee — George F. Peskov, Autor des MQL5 code — barabashkakvn.
Die Handelsstrategie verwendet zwei Indikatoren, ATR und den CCI.
Die Werte des ATR werden zur Bestimmung der Stopp-Loss verwendet.
Der EA verwendet zur Berechnung der Lot-Größe den angebenden Prozentsatz der Margin (weitere Details siehe Beispiel EA Money Fixed Margin).
Der Algorithmus für das Öffnen einer Position:
Berechnen der Lot-Größe vom angegebenen Prozentsatz der Margin
↓
Berechnen des Stopp-Loss
↓
Prüfung der Geldmenge zum Öffnen der Position
↓
Basis-Check des Kaufens oder Verkaufens
↓
Prüfung des zurückgegebenen Ticketnummer
Testergebnisse für EURUSD, H1:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17510
