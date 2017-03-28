CodeBaseKategorien
Expert Advisors

MA2CCI - Experte für den MetaTrader 5

George-on-Don
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
857
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Autor der IdeeGeorge F. Peskov, Autor des MQL5 codebarabashkakvn

Die Handelsstrategie verwendet zwei Indikatoren, ATR und den CCI.

Die Werte des ATR werden zur Bestimmung der Stopp-Loss verwendet.

Der EA verwendet zur Berechnung der Lot-Größe den angebenden Prozentsatz der Margin (weitere Details siehe Beispiel EA Money Fixed Margin).

Der Algorithmus für das Öffnen einer Position:

Berechnen der Lot-Größe vom angegebenen Prozentsatz der Margin

Berechnen des Stopp-Loss

Prüfung der Geldmenge zum Öffnen der Position

Basis-Check des Kaufens oder Verkaufens

Prüfung des zurückgegebenen Ticketnummer

Testergebnisse für EURUSD, H1:

MA2CCI 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17510

