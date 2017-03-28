CodeBaseSeções
Experts

MA2CCI - expert para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1169
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia — George F.Peskovautor do código mq5 — barabashkakvn

A estratégia de negociação usa dois indicadores MA, um ATR e um CCI.

O valor do indicador ATR é utilizado no cálculo do nível de preços Stop-Loss.

No EA é implementado cálculo do tamanho do lote para uma determinada porcentagem da margem (para mais detalhes veja no Expert de exemplo Money Fixed Margin).

Algoritmo de controle antes de abrir uma posição:

cálculo do tamanho do lote para uma determinada porcentagem da margem

cálculo dos níveis de preço Stop Loss

verificação de se o dinheiro suficiente para abrir a posição

verificação básica para Buy e Sell

verificação do retorno do bilhete

Resultado para EURUSD,H1:

MA2CCI 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17510

