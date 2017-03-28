Participe de nossa página de fãs
MA2CCI - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1169
Autor da ideia — George F.Peskov, autor do código mq5 — barabashkakvn.
A estratégia de negociação usa dois indicadores MA, um ATR e um CCI.
O valor do indicador ATR é utilizado no cálculo do nível de preços Stop-Loss.
No EA é implementado cálculo do tamanho do lote para uma determinada porcentagem da margem (para mais detalhes veja no Expert de exemplo Money Fixed Margin).
Algoritmo de controle antes de abrir uma posição:
cálculo do tamanho do lote para uma determinada porcentagem da margem
↓
cálculo dos níveis de preço Stop Loss
↓
verificação de se o dinheiro suficiente para abrir a posição
↓
verificação básica para Buy e Sell
↓
verificação do retorno do bilhete
Resultado para EURUSD,H1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17510
