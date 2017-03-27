IchimokuAlert

La estrategia se basa en dos indicadores: ADX y MA, así como en Close de la primera barra. Además, para las posiciones Buy y Sell han sido introducidos diferentes niveles de TakeProfit, StopLoss y Trailing.

La estimación se realiza a base de los valores de cinco indicadores (Gator, WPR, AC, DeMarker y RSI). Se utilizan las funciones trapezoidales de la pertenencia. Antes de enviar una orden comercia, se comprueba la disponibilidad de fondos suficientes.