ADX & MA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1188
(21)
Autor de la idea — Yury, autor del código mq5 — barabashkakvn

La estrategia se basa en dos indicadores: ADX y MA, así como en Close de la primera barra. Además, para las posiciones Buy y Sell han sido introducidos diferentes niveles de TakeProfit, StopLoss y Trailing.

EURUSD,H1:

 ADX & MA tester

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17506

