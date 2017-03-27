Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ADX & MA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1188
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea — Yury, autor del código mq5 — barabashkakvn.
La estrategia se basa en dos indicadores: ADX y MA, así como en Close de la primera barra. Además, para las posiciones Buy y Sell han sido introducidos diferentes niveles de TakeProfit, StopLoss y Trailing.
EURUSD,H1:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17506
La estimación se realiza a base de los valores de cinco indicadores (Gator, WPR, AC, DeMarker y RSI). Se utilizan las funciones trapezoidales de la pertenencia. Antes de enviar una orden comercia, se comprueba la disponibilidad de fondos suficientes.MT5 to MT4 Set File Converter
Convierte los archivos con la extensión .set del formato de MetaTrader 5 al formato de MetaTrader 4.
Indicador Ichimoku con alerta.MA2CCI
Esta estrategia comercial usa dos MA, un ATR y un CCI.