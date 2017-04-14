アイディアの著者—George F.Peskov、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn

この取引戦略はATRとCCIの2つのMA指標を用います。

決済逆指値の計算には、ATR指標値が使用されます。

RAは、指定された証拠金率に基づいてロット計算を使用します（詳細については資金固定証拠金EAを参照してください）。

ポジションを開く前の確認アルゴリズム：

証拠金の指定されたパーセントとしてのロットサイズの計算

↓

決済逆指値の計算

↓

ポジションを開くための資金の確認

↓

売買するための基本的な確認

↓

チケットのリターンの確認

EURUSD、H1での結果：