MA2CCI - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 830
アイディアの著者—George F.Peskov、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn
この取引戦略はATRとCCIの2つのMA指標を用います。
決済逆指値の計算には、ATR指標値が使用されます。
RAは、指定された証拠金率に基づいてロット計算を使用します（詳細については資金固定証拠金EAを参照してください）。
ポジションを開く前の確認アルゴリズム：
証拠金の指定されたパーセントとしてのロットサイズの計算
↓
決済逆指値の計算
↓
ポジションを開くための資金の確認
↓
売買するための基本的な確認
↓
チケットのリターンの確認
EURUSD、H1での結果：
