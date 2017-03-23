代码库部分
MA2CCI - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
1588
(25)
MA2CCI.mq5 (40.07 KB) 预览
思路提供者 — George F.PeskovMQL5 代码作者 — barabashkakvn。 

交易策略使用两条均线指标, 一个 ATR 和一个 CCI。

ATR 指标值用来计算止损位。

EA 根据指定的保证金百分比进行交易量计算 (有关详细信息, 请参阅示例 EA 资金固定保证金)。

开仓前检查算法:

按照指定保证金百分比计算交易量大小

计算止损位

检查开仓资金

买入和卖出的基本检查

检查返回的单号

结果 EURUSD, H1:

MA2CCI 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17510

