喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MA2CCI - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1588
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
思路提供者 — George F.Peskov, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
交易策略使用两条均线指标, 一个 ATR 和一个 CCI。
ATR 指标值用来计算止损位。
EA 根据指定的保证金百分比进行交易量计算 (有关详细信息, 请参阅示例 EA 资金固定保证金)。
开仓前检查算法:
按照指定保证金百分比计算交易量大小
↓
计算止损位
↓
检查开仓资金
↓
买入和卖出的基本检查
↓
检查返回的单号
结果 EURUSD, H1:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17510
