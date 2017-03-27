CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

NRTR_ZigZag - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
964
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
NRTR_ZigZag.mq5 (16.85 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: Ramdass

Indicador ZigZag construido con el uso del algoritmo del indicador NRTR.

Fig. 1. Indicador NRTR_ZigZag

Fig. 1. Indicador NRTR_ZigZag

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17515

Rabbit3 Rabbit3

La estrategia utiliza dos indicadores (Moving Average, MA) con diferentes períodos, (Commodity Channel Index, CCI) y (Williams’ Percent Range, %R).

MA2CCI MA2CCI

Esta estrategia comercial usa dos MA, un ATR y un CCI.

NRTR_extr_ZigZag NRTR_extr_ZigZag

Indicador ZigZag construido con el uso del algoritmo del indicador NRTR_extr.

IBS_RSI_CCI_v4_HTF IBS_RSI_CCI_v4_HTF

El indicador IBS_RSI_CCI_v4 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.