NRTR_ZigZag - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Ramdass
Indicador ZigZag construido con el uso del algoritmo del indicador NRTR.
Fig. 1. Indicador NRTR_ZigZag
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17515
