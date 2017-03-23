代码库部分
ADX & MA - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2014
等级:
(21)
已发布:
已更新:
ADX & MA.mq5
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
思路提供者 — YuriMQL5 代码作者 — barabashkakvn。 

策略基于两个指标: ADX 和 MA, 以及第一根柱线的收盘价。此外, 在买入和卖出时使用不同的止盈位, 止损位和尾随位。

EURUSD,H1:

 ADX & MA 测试

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17506

