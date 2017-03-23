请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ADX & MA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 2014
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者 — Yuri, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
策略基于两个指标: ADX 和 MA, 以及第一根柱线的收盘价。此外, 在买入和卖出时使用不同的止盈位, 止损位和尾随位。
EURUSD,H1:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17506
模糊逻辑
根据五个指标 (Gator, WPR, AC, DeMarker 和 RSI) 的值进行评估。使用梯形隶属函数。在发送交易请求之前, 它会检查帐户的资金是否足够。统计特征
指标显示条形图的统计特征: 平均值, 方差, 偏度和峰度
IchimokuAlert
带有警报的 Ichimoku 指b标。MA2CCI
交易策略使用两条均线指标, 一个 ATR 和一个 CCI。