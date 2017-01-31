Оценка осуществляется на основе значений пяти индикаторов (Gator, WPR, AC, DeMarker и RSI). Используются трапециевидные функции принадлежности. Перед отправкой торгового приказа производится проверка на наличие достаточного количества средств.

Класс, позволяющий легко определять из ваших MQL5-программ изменения в окне "Обзор рынка" (смена сортировки символов, добавление, удаление символа или наборов символов), открытие и закрытие новых графиков, а так же наличие/отсутствие панели торговли в один клик на графике, на котором работает программа.