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ADX & MA - эксперт для MetaTrader 5

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Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2744
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиЮрий, автор кода mq5barabashkakvn.

Стратегия базируется на двух индикаторах: ADX и MA, а также Close первого бара. Также для Buy и Sell позиций введены различные уровни TakeProfit, StopLoss и Trailing.

EURUSD,H1:

ADX & MA tester

Fuzzy logic Fuzzy logic

Оценка осуществляется на основе значений пяти индикаторов (Gator, WPR, AC, DeMarker и RSI). Используются трапециевидные функции принадлежности. Перед отправкой торгового приказа производится проверка на наличие достаточного количества средств.

aChartsAndMW5Class aChartsAndMW5Class

Класс, позволяющий легко определять из ваших MQL5-программ изменения в окне "Обзор рынка" (смена сортировки символов, добавление, удаление символа или наборов символов), открытие и закрытие новых графиков, а так же наличие/отсутствие панели торговли в один клик на графике, на котором работает программа.

MQL5 WIZARD - Торговый Сигнал DIDI Index MQL5 WIZARD - Торговый Сигнал DIDI Index

Сигнал основан на индикаторе, разработанном бразильским аналитиком Одиром Агиларом (Диди).

MQL5 Wizard - GANN HiLo Signal MQL5 Wizard - GANN HiLo Signal

Сигнал основан на индикаторе Gann HiLo.