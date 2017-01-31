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ADX & MA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Юрий, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Стратегия базируется на двух индикаторах: ADX и MA, а также Close первого бара. Также для Buy и Sell позиций введены различные уровни TakeProfit, StopLoss и Trailing.
EURUSD,H1:
Оценка осуществляется на основе значений пяти индикаторов (Gator, WPR, AC, DeMarker и RSI). Используются трапециевидные функции принадлежности. Перед отправкой торгового приказа производится проверка на наличие достаточного количества средств.aChartsAndMW5Class
Класс, позволяющий легко определять из ваших MQL5-программ изменения в окне "Обзор рынка" (смена сортировки символов, добавление, удаление символа или наборов символов), открытие и закрытие новых графиков, а так же наличие/отсутствие панели торговли в один клик на графике, на котором работает программа.
Сигнал основан на индикаторе, разработанном бразильским аналитиком Одиром Агиларом (Диди).MQL5 Wizard - GANN HiLo Signal
Сигнал основан на индикаторе Gann HiLo.