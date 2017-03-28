und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ADX & MA - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1240
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor der Idee — Yuri, Autor des mq5-code — barabashkakvn.
Die Strategie basiert auf zwei Indikatoren: ADX und MA, und dem Schließen der aktuellen Bar. Auch andere Take-Profit, Stopp-Loss und Trailing-Level werden für Kaufen und Verkaufen verwendet.
EURUSD,H1:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17506
Es werden die Werte der fünf Indikatoren (Gator, WPR, AC, DeMarker und RSI) bewertet. Es wird eine trapezförmige Zugehörigkeitsfunktion verwendet. Vor dem Senden eines Handelsauftrages wird geprüft, ob ausreichen Geld vorhanden ist.Statistische Kennzeichen
Der Indikator zeigt die statistischen Eigenschaften der Balken: Mittelwert, Varianz,Schiefe und Kurtosis
Der Indikator Ichimoku mit Hinweisgebung.MA2CCI
Die Handelsstrategie verwendet zwei Indikatoren, ATR und den CCI.