Expert Advisors

ADX & MA - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1240
(21)
Autor der IdeeYuri, Autor des mq5-codebarabashkakvn.  

Die Strategie basiert auf zwei Indikatoren: ADX und MA, und dem Schließen der aktuellen Bar. Auch andere Take-Profit, Stopp-Loss und Trailing-Level werden für Kaufen und Verkaufen verwendet.

EURUSD,H1:

 ADX & MA Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17506

