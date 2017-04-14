コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

ADX & MA - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1114
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ADX & MA.mq5 (25.47 KB) ビュー
アイディアの著者YuriMQL5コ―ドの著者barabashkakvn.  

この戦略は、ADXとMAの2つの指標と、最初のバーの終値に基づいています。売買には個々の決済逆指値、決済指値、トレイリングレベルが設定されています。

EURUSD、H1：

 ADX & MAテスタ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17506

