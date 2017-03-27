Autor de la idea — Alexey Kiyanitsa, autor del código mq5 — barabashkakvn.

La estimación se realiza a base de los valores de cinco indicadores (Gator, WPR, AC, DeMarker y RSI). Se utilizan las funciones trapezoidales de la pertenencia. Antes de enviar una orden comercia, se comprueba la disponibilidad de fondos suficientes.

Parámetros

double arGator[ 8 ] ={ 0.010 , 0.020 , 0.030 , 0.040 , 0.040 , 0.030 , 0.020 , 0.010 };

double arWPR[ 8 ] ={- 95 ,- 90 ,- 80 ,- 75 ,- 25 ,- 20 ,- 10 ,- 5 };

double arAC[ 8 ] ={ 0.05 , 0.04 , 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.05 };

double arDeMarker[ 8 ] ={ 0.15 , 0.2 , 0.25 , 0.3 , 0.7 , 0.75 , 0.8 , 0.85 };

double arRSI[ 8 ] ={ 25 , 30 , 35 , 40 , 60 , 65 , 70 , 75 };

double Weight[ 5 ] ={ 0.133 , 0.133 , 0.133 , 0.268 , 0.333 };

seleccionados para el período H1.



Comentarios del autor de la idea:

Hay muchos materiales teóricos dedicados a los sistemas difusos, por eso hablaremos concretamente sobre este EA:



1) La estimación se realiza a base de los valores de cinco indicadores (Gator, WPR, AC, DeMarker y RSI). Se utilizan las funciones trapezoidales de la pertenencia.

2) Directamente en el código se puede modificar el ranking y el peso de propiedades.

3) Como la base para la estimación difusa (comprar, vender, no hacer nada), se puede usar no sólo los indicadores arriba mencionados, sino también otros medios (por ejemplo, los que Usted prefiera).

En conjunto, el código del EA está destinado para el conocimiento práctico de la tecnología de estimación difusa de la situación actual en el mercado. Recomiendo utilizar y modificarlo después de estudiar la teoría. Creo que el material de Nedosekin A. «Principios de la teoría de estimación difusa» será suficiente para hacerse una idea (ahí la tecnología es un poco diferente pero la teoría está explicada muy bien).

Consejos:

Si va a implementar sus propios criterios de estimación en vez de cinco indicadores incorporados, se recomienda dividir estos criterios en los límites de estimaciones difusas (en el código- arrays arGator[7] etc.).

No intenten reoptimizar los parámetros de la función de pertenencia (en el código, no están integrados en las variables externas). Eso no dará un efecto importante: créanme, está comprobado.



Hagan experimentos: yo creo que la lógica difusa como la tecnología de la toma de decisiones está fuera de competencia.



En EURUSD, H1 se muestra el mejor resultado: