O sinal é baseado no indicador desenvolvido pelo analista brasileiro Odir Aguilar (Didi).

A estratégia utiliza dois indicadores (Moving Average, MA) com diferentes períodos, (Commodity Channel Index, CCI) e (Williams’ Percent Range, %R).

A avaliação baseia-se nos valores de cinco indicadores (Gator, WPR, AC, DeMarker e RSI). Usam-se funções de associação trapezoidais. Antes de enviar uma ordem de negociação, verifica-se a disponibilidade de fundos suficientes.

O indicador mostra as características estatísticas das barras: a média, dispersão, assimetria e curtose