Experts

ADX & MA - expert para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
2200
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Yúriautor do código mq5 — barabashkakvn.  

Estratégia baseada em dois indicadores: ADX e MA, bem como Close da primeira barra. Também para posições Buy e Sell, foram introduzidos vários níveis TakeProfit, StopLoss e Trailing.

EURUSD,H1:

 ADX & MA tester

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17506

