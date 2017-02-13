Participe de nossa página de fãs
Vladimir Karputov
Autor da ideia — Yúri, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Estratégia baseada em dois indicadores: ADX e MA, bem como Close da primeira barra. Também para posições Buy e Sell, foram introduzidos vários níveis TakeProfit, StopLoss e Trailing.
EURUSD,H1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17506
