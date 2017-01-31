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Fuzzy logic - эксперт для MetaTrader 5

Bass | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2526
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиAlexey Kiyanitsa, автор кода mq5barabashkakvn.

Оценка осуществляется на основе значений пяти индикаторов (Gator, WPR, AC, DeMarker и RSI). Используются трапециевидные функции принадлежности. Перед отправкой торгового приказа производится проверка на наличие достаточного количества средств.


Параметры

double arGator[8] ={0.010,0.020,0.030,0.040,0.040,0.030,0.020,0.010};
double arWPR[8] ={-95,-90,-80,-75,-25,-20,-10,-5};
double arAC[8] ={0.05,0.04,0.03,0.02,0.02,0.03,0.04,0.05};
double arDeMarker[8] ={0.15,0.2,0.25,0.3,0.7,0.75,0.8,0.85};
double arRSI[8] ={25,30,35,40,60,65,70,75};
double Weight[5] ={0.133,0.133,0.133,0.268,0.333};

подобраны для периода H1

От автора идеи:

Теоретического материала по нечетким системам очень много, поэтому поговорим конкретно по этому эксперту:

  1. Оценка осуществляется на основе значений пяти индикаторов (Gator, WPR, AC, DeMarker и RSI). Используются трапециевидные функции принадлежности.
  2. Ранжирование и вес показателей можно менять непосредственно в коде.
  3. В качестве основы для нечеткой оценки (покупать, продавать, ничего не делать) можно использовать не только вышеперечисленные индикаторы, но и многое другое (например, что вы предпочитаете использовать сами).

В целом, код эксперта предназначен для практического ознакомления с технологией нечеткой оценки текущей ситуации на рынке, и применять его, а также модифицировать рекомендую после ознакомления с теорией. Материала А. Недосекина — Основы теории нечеткой оценки, должно хватить на первичное представление (там технология немного другая, но теория объяснена очень хорошо).

Советы:

  • Если будете вводить собственные критерии оценки вместо пяти встроенных индикаторов, рекомендую такие критерии разбивать на границы нечетких оценок (в коде - массивы arGator[7] и т.д.).
  • Не пытайтесь переоптимизировать параметры функции принадлежности (в коде они не вынесены во внешние переменные) — большого эффекта это не даст, проверено.
  • Экспериментируйте — в качестве технологии принятия решений нечеткая логика, я считаю, вне конкуренции.

На EURUSD, H1 продемонстрирован самый лучший результат:

Fuzzy logic tester

aChartsAndMW5Class aChartsAndMW5Class

Класс, позволяющий легко определять из ваших MQL5-программ изменения в окне "Обзор рынка" (смена сортировки символов, добавление, удаление символа или наборов символов), открытие и закрытие новых графиков, а так же наличие/отсутствие панели торговли в один клик на графике, на котором работает программа.

Statistical characteristics Statistical characteristics

Индикатор показывает статистические характеристики баров: среднее значение, дисперсию, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса

ADX & MA ADX & MA

Стратегия базируется на двух индикаторах: ADX и MA, а также Close первого бара. Также для Buy и Sell позиций введены различные уровни TakeProfit, StopLoss и Trailing.

MQL5 WIZARD - Торговый Сигнал DIDI Index MQL5 WIZARD - Торговый Сигнал DIDI Index

Сигнал основан на индикаторе, разработанном бразильским аналитиком Одиром Агиларом (Диди).