Автор идеи — Alexey Kiyanitsa, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Оценка осуществляется на основе значений пяти индикаторов (Gator, WPR, AC, DeMarker и RSI). Используются трапециевидные функции принадлежности. Перед отправкой торгового приказа производится проверка на наличие достаточного количества средств.





Параметры

double arGator[ 8 ] ={ 0.010 , 0.020 , 0.030 , 0.040 , 0.040 , 0.030 , 0.020 , 0.010 }; double arWPR[ 8 ] ={- 95 ,- 90 ,- 80 ,- 75 ,- 25 ,- 20 ,- 10 ,- 5 }; double arAC[ 8 ] ={ 0.05 , 0.04 , 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.05 }; double arDeMarker[ 8 ] ={ 0.15 , 0.2 , 0.25 , 0.3 , 0.7 , 0.75 , 0.8 , 0.85 }; double arRSI[ 8 ] ={ 25 , 30 , 35 , 40 , 60 , 65 , 70 , 75 }; double Weight[ 5 ] ={ 0.133 , 0.133 , 0.133 , 0.268 , 0.333 }; подобраны для периода H1

От автора идеи:

Теоретического материала по нечетким системам очень много, поэтому поговорим конкретно по этому эксперту:

Оценка осуществляется на основе значений пяти индикаторов (Gator, WPR, AC, DeMarker и RSI). Используются трапециевидные функции принадлежности. Ранжирование и вес показателей можно менять непосредственно в коде. В качестве основы для нечеткой оценки (покупать, продавать, ничего не делать) можно использовать не только вышеперечисленные индикаторы, но и многое другое (например, что вы предпочитаете использовать сами).

В целом, код эксперта предназначен для практического ознакомления с технологией нечеткой оценки текущей ситуации на рынке, и применять его, а также модифицировать рекомендую после ознакомления с теорией. Материала А. Недосекина — Основы теории нечеткой оценки, должно хватить на первичное представление (там технология немного другая, но теория объяснена очень хорошо).

Советы:

Если будете вводить собственные критерии оценки вместо пяти встроенных индикаторов, рекомендую такие критерии разбивать на границы нечетких оценок (в коде - массивы arGator[7] и т.д.).

Не пытайтесь переоптимизировать параметры функции принадлежности (в коде они не вынесены во внешние переменные) — большого эффекта это не даст, проверено.

Экспериментируйте — в качестве технологии принятия решений нечеткая логика, я считаю, вне конкуренции.

На EURUSD, H1 продемонстрирован самый лучший результат: