Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fuzzy logic - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2526
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи — Alexey Kiyanitsa, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Оценка осуществляется на основе значений пяти индикаторов (Gator, WPR, AC, DeMarker и RSI). Используются трапециевидные функции принадлежности. Перед отправкой торгового приказа производится проверка на наличие достаточного количества средств.
Параметры
double arGator[8] ={0.010,0.020,0.030,0.040,0.040,0.030,0.020,0.010}; double arWPR[8] ={-95,-90,-80,-75,-25,-20,-10,-5}; double arAC[8] ={0.05,0.04,0.03,0.02,0.02,0.03,0.04,0.05}; double arDeMarker[8] ={0.15,0.2,0.25,0.3,0.7,0.75,0.8,0.85}; double arRSI[8] ={25,30,35,40,60,65,70,75}; double Weight[5] ={0.133,0.133,0.133,0.268,0.333};
подобраны для периода H1
От автора идеи:
Теоретического материала по нечетким системам очень много, поэтому поговорим конкретно по этому эксперту:
- Оценка осуществляется на основе значений пяти индикаторов (Gator, WPR, AC, DeMarker и RSI). Используются трапециевидные функции принадлежности.
- Ранжирование и вес показателей можно менять непосредственно в коде.
- В качестве основы для нечеткой оценки (покупать, продавать, ничего не делать) можно использовать не только вышеперечисленные индикаторы, но и многое другое (например, что вы предпочитаете использовать сами).
В целом, код эксперта предназначен для практического ознакомления с технологией нечеткой оценки текущей ситуации на рынке, и применять его, а также модифицировать рекомендую после ознакомления с теорией. Материала А. Недосекина — Основы теории нечеткой оценки, должно хватить на первичное представление (там технология немного другая, но теория объяснена очень хорошо).
Советы:
- Если будете вводить собственные критерии оценки вместо пяти встроенных индикаторов, рекомендую такие критерии разбивать на границы нечетких оценок (в коде - массивы arGator[7] и т.д.).
- Не пытайтесь переоптимизировать параметры функции принадлежности (в коде они не вынесены во внешние переменные) — большого эффекта это не даст, проверено.
- Экспериментируйте — в качестве технологии принятия решений нечеткая логика, я считаю, вне конкуренции.
На EURUSD, H1 продемонстрирован самый лучший результат:
Класс, позволяющий легко определять из ваших MQL5-программ изменения в окне "Обзор рынка" (смена сортировки символов, добавление, удаление символа или наборов символов), открытие и закрытие новых графиков, а так же наличие/отсутствие панели торговли в один клик на графике, на котором работает программа.Statistical characteristics
Индикатор показывает статистические характеристики баров: среднее значение, дисперсию, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса
Стратегия базируется на двух индикаторах: ADX и MA, а также Close первого бара. Также для Buy и Sell позиций введены различные уровни TakeProfit, StopLoss и Trailing.MQL5 WIZARD - Торговый Сигнал DIDI Index
Сигнал основан на индикаторе, разработанном бразильским аналитиком Одиром Агиларом (Диди).