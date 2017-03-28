Autor der Idee — Alexey Kiyanitsa, Autor des MQL5 Codes — barabashkakvn.

Es werden die Werte der fünf Indikatoren (Gator, WPR, AC, DeMarker und RSI) bewertet. Es wird eine trapezförmige Zugehörigkeitsfunktion verwendet. Vor dem Senden eines Handelsauftrages wird geprüft, ob ausreichen Geld vorhanden ist.

Parameter

double arGator[ 8 ] ={ 0.010 , 0.020 , 0.030 , 0.040 , 0.040 , 0.030 , 0.020 , 0.010 };

double arWPR[ 8 ] ={- 95 ,- 90 ,- 80 ,- 75 ,- 25 ,- 20 ,- 10 ,- 5 };

double arAC[ 8 ] ={ 0.05 , 0.04 , 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.05 };

double arDeMarker[ 8 ] ={ 0.15 , 0.2 , 0.25 , 0.3 , 0.7 , 0.75 , 0.8 , 0.85 };

double arRSI[ 8 ] ={ 25 , 30 , 35 , 40 , 60 , 65 , 70 , 75 };

double Weight[ 5 ] ={ 0.133 , 0.133 , 0.133 , 0.268 , 0.333 };

Für den Zeitrahmen H1.



Vom Autor der Idee:

Es gibt eine Menge von Theorie über Fuzzy-Systeme, diskutieren wir also diesen Expert Advisor:



2) Die Rangfolge und die Wichtungen können im Code selber verändert werden.

3) Als Basis einer Fuzzy-Bewertung (kaufen, verkaufen, warten) können nicht nur die obigen Indikatoren verwendet werden, sondern auch andere Methoden nach Ihrem Ermessen.

Eigentlich ist der Code des EAs nur gedacht, Ihnen eine die Fuzzy-Bewertung von Techniken der Marktanalyse nahe zu bringen. Es wird eine Verwendung oder Änderung erst nach dem Studium der Theorie empfohlen. Beginnen Sie mit Grundlagen der Fuzzy-Bewertung von A. Nedosekin (er beschreibt eigentlich eine andere Technologie, aber es enthält eine sehr gute Erklärung dieser Theorie).

Anmerkung:

Wenn Sie Ihre eigenen Kriterien statt der fünf integrierten Indikatoren einführen wollen, empfehle ich Ihnen die Kriterien in die Grenzen der von Fuzzy-Werten aufzuteilen (im Code - die Arrays arGator[7], etc.).

Versuchen Sie nicht die die Parameter der Zugehörigkeitsfunktion zu überoptimieren (sie sind nicht als externe Parameter im Code definiert) — das führt zu keinem guten Ergebnis.



Versuchen Sie, zu Experimentieren. Ich denke, die Fuzzy-Logik ist unvergleichlich in Bezug auf die Entscheidungsfindung.



Das beste Ergebnis wurde für EURUSD, H1 erzielt: