ファジー理論 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1184
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者—Alexey Kiyanitsa、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn.
評価は、5つの指標（Gator、WPR、AC、DeMarker、RSI）の値に基づいて行われます。台形メンバーシップ関数が使われます。取引リクエストを送信する前に口座の資金が十分であるかどうかを確認します。
パラメータ
double arGator[8] ={0.010,0.020,0.030,0.040,0.040,0.030,0.020,0.010};
double arWPR[8] ={-95,-90,-80,-75,-25,-20,-10,-5};
double arAC[8] ={0.05,0.04,0.03,0.02,0.02,0.03,0.04,0.05};
double arDeMarker[8] ={0.15,0.2,0.25,0.3,0.7,0.75,0.8,0.85};
double arRSI[8] ={25,30,35,40,60,65,70,75};
double Weight[5] ={0.133,0.133,0.133,0.268,0.333};
double arWPR[8] ={-95,-90,-80,-75,-25,-20,-10,-5};
double arAC[8] ={0.05,0.04,0.03,0.02,0.02,0.03,0.04,0.05};
double arDeMarker[8] ={0.15,0.2,0.25,0.3,0.7,0.75,0.8,0.85};
double arRSI[8] ={25,30,35,40,60,65,70,75};
double Weight[5] ={0.133,0.133,0.133,0.268,0.333};
H1が選択された場合.
アイディアの著者から：
ファジィシステムに関しては多くの理論的資料があるので、このエキスパートアドバイザーについて話しましょう。
1)評価は、5つの指標（Gator、WPR、AC、DeMarker、RSI）の値に基づいて行われます。台形メンバーシップ関数が使われます。
2)値のランク付けと重み付けは、コード内で直接編集することができます。
3)ファジィアセスメント（買う、売る、何もしない）の基礎としては、上記の指標だけでなく、自らの裁量で他の方法を使うことができます。
大まかに言って、このEAコードは、現状の市場状況のファジィ評価となじめるように設計されています。理論を読んだ後には、その使用か変更が推奨されます。A.ネドセキン氏によるファジィ評価の基礎に関する資料から始めることができます（ここで説明されるのは別の技術ですが、理論の説明は非常に良いです）。
注意事項：
- 5つの組み込み指標の代わりに独自の評価基準を追加する場合は、そのような条件をファジィ値の境界に分割することをお勧めします（コードでの配列arGator [7]など）。
- メンバーシップ関数のパラメータの過度の最適化は禁物です（これらはコード内では外部パラメータとして利用できません）。これは実質的な効果をもたらしません。
- いろいろと試してみてください。私は、ファジィ論理は意思決定の点では比類のないものだと思います。
最良の結果が得られたのはEURUSD、H1です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17502
