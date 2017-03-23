思路提供者 — Alexey Kiyanitsa, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。

根据五个指标 (Gator, WPR, AC, DeMarker 和 RSI) 的值进行评估。使用梯形隶属函数。在发送交易请求之前, 它会检查帐户的资金是否足够。

参数

double arGator[ 8 ] ={ 0.010 , 0.020 , 0.030 , 0.040 , 0.040 , 0.030 , 0.020 , 0.010 };

double arWPR[ 8 ] ={- 95 ,- 90 ,- 80 ,- 75 ,- 25 ,- 20 ,- 10 ,- 5 };

double arAC[ 8 ] ={ 0.05 , 0.04 , 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.05 };

double arDeMarker[ 8 ] ={ 0.15 , 0.2 , 0.25 , 0.3 , 0.7 , 0.75 , 0.8 , 0.85 };

double arRSI[ 8 ] ={ 25 , 30 , 35 , 40 , 60 , 65 , 70 , 75 };

double Weight[ 5 ] ={ 0.133 , 0.133 , 0.133 , 0.268 , 0.333 };

选择时间帧 H1.



来自作者的思路:

有很多关于模糊系统的理论资料, 所以我们来讨论一下这款智能交易系统:



1)根据五个指标 (Gator, WPR, AC, DeMarker 和 RSI) 的值进行评估。使用梯形隶属函数。

2)数值的排位和权重可以在代码中直接编辑。

3)作为模糊评估(买入, 卖出, 啥事不做) 的基础, 您不仅可以使用上述指标, 还可以使用其它方法。

一般来说, EA 代码设计用来实际了解在当前市场形势下模糊技术的评估。阅读理论后, 建议使用或修改它。您可以从 A. Nedosekin 的模糊评估基础 (它描述一种不同的技术, 但包含一个很好的理论解释) 材料开始。

注:

如果您要添加自己的评估标准, 替代五个内置指标, 我建议将这些准则化分为模糊值边界 (代码中的数组 arGator [7] 等)。

不要尝试过度优化成员函数的参数 (它们在代码中不可用作外部参数) —这将不会产生任何实质影响。



尝试实践。我认为模糊逻辑在决策方面是无与伦比的。



得到的最佳测试结果 EURUSD, H1: