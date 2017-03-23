请观看如何免费下载自动交易
模糊逻辑 - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
- 1908
-
思路提供者 — Alexey Kiyanitsa, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
根据五个指标 (Gator, WPR, AC, DeMarker 和 RSI) 的值进行评估。使用梯形隶属函数。在发送交易请求之前, 它会检查帐户的资金是否足够。
参数
double arGator[8] ={0.010,0.020,0.030,0.040,0.040,0.030,0.020,0.010};
double arWPR[8] ={-95,-90,-80,-75,-25,-20,-10,-5};
double arAC[8] ={0.05,0.04,0.03,0.02,0.02,0.03,0.04,0.05};
double arDeMarker[8] ={0.15,0.2,0.25,0.3,0.7,0.75,0.8,0.85};
double arRSI[8] ={25,30,35,40,60,65,70,75};
double Weight[5] ={0.133,0.133,0.133,0.268,0.333};
选择时间帧 H1.
来自作者的思路:
有很多关于模糊系统的理论资料, 所以我们来讨论一下这款智能交易系统:
1)根据五个指标 (Gator, WPR, AC, DeMarker 和 RSI) 的值进行评估。使用梯形隶属函数。
2)数值的排位和权重可以在代码中直接编辑。
3)作为模糊评估(买入, 卖出, 啥事不做) 的基础, 您不仅可以使用上述指标, 还可以使用其它方法。
一般来说, EA 代码设计用来实际了解在当前市场形势下模糊技术的评估。阅读理论后, 建议使用或修改它。您可以从 A. Nedosekin 的模糊评估基础 (它描述一种不同的技术, 但包含一个很好的理论解释) 材料开始。
注:
- 如果您要添加自己的评估标准, 替代五个内置指标, 我建议将这些准则化分为模糊值边界 (代码中的数组 arGator [7] 等)。
- 不要尝试过度优化成员函数的参数 (它们在代码中不可用作外部参数) —这将不会产生任何实质影响。
- 尝试实践。我认为模糊逻辑在决策方面是无与伦比的。
得到的最佳测试结果 EURUSD, H1:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17502
统计特征
