Autor da ideia — Alexey Kiyanitsa, autor do código mq5 — barabashkakvn.

A avaliação baseia-se nos valores de cinco indicadores (Gator, WPR, AC, DeMarker e RSI). Usam-se funções de associação trapezoidais. Antes de enviar uma ordem de negociação, verifica-se a disponibilidade de fundos suficientes.

Parâmetros

double arGator[ 8 ] ={ 0.010 , 0.020 , 0.030 , 0.040 , 0.040 , 0.030 , 0.020 , 0.010 };

double arWPR[ 8 ] ={- 95 ,- 90 ,- 80 ,- 75 ,- 25 ,- 20 ,- 10 ,- 5 };

double arAC[ 8 ] ={ 0.05 , 0.04 , 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.05 };

double arDeMarker[ 8 ] ={ 0.15 , 0.2 , 0.25 , 0.3 , 0.7 , 0.75 , 0.8 , 0.85 };

double arRSI[ 8 ] ={ 25 , 30 , 35 , 40 , 60 , 65 , 70 , 75 };

double Weight[ 5 ] ={ 0.133 , 0.133 , 0.133 , 0.268 , 0.333 };

selecionados para o período H1.



Autor da ideia:

O material teórico sobre sistemas difusos é abundante, por isso vamos falar concretamente sobre o Expert Advisor:



2) O ranking e o peso dos indicadores podem ser alterados diretamente no código.

3) Como base para a avaliação difusa (comprar, vender, não fazer nada), é possível usar não apenas os indicadores acima indicados, mas também muitos outros.

Em geral, o código do conselheiro está projetado para se conhecer com a tecnologia de avaliação difusa da situação atual do mercado, recomendo usá-lo, bem como modificá-lo depois de assimilar a teoria. Material A. O material de Aleksei Nedosékin abarca os fundamentos da teoria da avaliação difusa, isto deve ser suficiente para a apresentação inicial (onde a tecnologia é um pouco diferente, mas a teoria é explicada muito bem).

Dicas:

Se você introduzir os seus próprios critérios de avaliação, em vez dos cinco indicadores embutidos, recomendo dividir esses critérios nos limites de avaliações difusas (no código - matrizes arGator [7], etc.).

Não tente voltar a otimizar os parâmetros da função de associação (no código, eles não estão integrados nas variáveis ​externas), não vai dar grande efeito, acredite, já foi verificado.



Experimente, porém, penso eu que, como tecnologia de lógica difusa para tomar decisões, está fora de competição.



Em EURUSD, H1, mostrou o melhor resultado: