Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1464
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

Autor da ideia — Alexey Kiyanitsaautor do código mq5 — barabashkakvn

A avaliação baseia-se nos valores de cinco indicadores (Gator, WPR, AC, DeMarker e RSI). Usam-se funções de associação trapezoidais. Antes de enviar uma ordem de negociação, verifica-se a disponibilidade de fundos suficientes.

Parâmetros

   double arGator[8]    ={0.010,0.020,0.030,0.040,0.040,0.030,0.020,0.010};
   double arWPR[8]      ={-95,-90,-80,-75,-25,-20,-10,-5};
   double arAC[8]       ={0.05,0.04,0.03,0.02,0.02,0.03,0.04,0.05};
   double arDeMarker[8] ={0.15,0.2,0.25,0.3,0.7,0.75,0.8,0.85};
   double arRSI[8]      ={25,30,35,40,60,65,70,75};
   double Weight[5]     ={0.133,0.133,0.133,0.268,0.333};

selecionados para o período H1.

Autor da ideia:

O material teórico sobre sistemas difusos é abundante, por isso vamos falar concretamente sobre o Expert Advisor: 

1) A avaliação baseia-se nos valores de cinco indicadores (Gator, WPR, AC, DeMarker e RSI). Usam-se funções de associação trapezoidais.

2) O ranking e o peso dos indicadores podem ser alterados diretamente no código.

3) Como base para a avaliação difusa (comprar, vender, não fazer nada), é possível usar não apenas os indicadores acima indicados, mas também muitos outros.

Em geral, o código do conselheiro está projetado para se conhecer com a tecnologia de avaliação difusa da situação atual do mercado, recomendo usá-lo, bem como modificá-lo depois de assimilar a teoria. Material A. O material de Aleksei Nedosékin abarca os fundamentos da teoria da avaliação difusa, isto deve ser suficiente para a apresentação inicial (onde a tecnologia é um pouco diferente, mas a teoria é explicada muito bem).

Dicas:

  • Se você introduzir os seus próprios critérios de avaliação, em vez dos cinco indicadores embutidos, recomendo dividir esses critérios nos limites de avaliações difusas (no código - matrizes arGator [7], etc.).
  • Não tente voltar a otimizar os parâmetros da função de associação (no código, eles não estão integrados nas variáveis ​externas), não vai dar grande efeito, acredite, já foi verificado.
  • Experimente, porém, penso eu que, como tecnologia de lógica difusa para tomar decisões, está fora de competição.

 Em EURUSD, H1, mostrou o melhor resultado:

Fuzzy logic tester 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17502

