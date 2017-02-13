Participe de nossa página de fãs
Fuzzy logic - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1464
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor da ideia — Alexey Kiyanitsa, autor do código mq5 — barabashkakvn.
A avaliação baseia-se nos valores de cinco indicadores (Gator, WPR, AC, DeMarker e RSI). Usam-se funções de associação trapezoidais. Antes de enviar uma ordem de negociação, verifica-se a disponibilidade de fundos suficientes.
Parâmetros
double arWPR[8] ={-95,-90,-80,-75,-25,-20,-10,-5};
double arAC[8] ={0.05,0.04,0.03,0.02,0.02,0.03,0.04,0.05};
double arDeMarker[8] ={0.15,0.2,0.25,0.3,0.7,0.75,0.8,0.85};
double arRSI[8] ={25,30,35,40,60,65,70,75};
double Weight[5] ={0.133,0.133,0.133,0.268,0.333};
selecionados para o período H1.
Autor da ideia:
O material teórico sobre sistemas difusos é abundante, por isso vamos falar concretamente sobre o Expert Advisor:
1) A avaliação baseia-se nos valores de cinco indicadores (Gator, WPR, AC, DeMarker e RSI). Usam-se funções de associação trapezoidais.
2) O ranking e o peso dos indicadores podem ser alterados diretamente no código.
3) Como base para a avaliação difusa (comprar, vender, não fazer nada), é possível usar não apenas os indicadores acima indicados, mas também muitos outros.
Em geral, o código do conselheiro está projetado para se conhecer com a tecnologia de avaliação difusa da situação atual do mercado, recomendo usá-lo, bem como modificá-lo depois de assimilar a teoria. Material A. O material de Aleksei Nedosékin abarca os fundamentos da teoria da avaliação difusa, isto deve ser suficiente para a apresentação inicial (onde a tecnologia é um pouco diferente, mas a teoria é explicada muito bem).
Dicas:
- Se você introduzir os seus próprios critérios de avaliação, em vez dos cinco indicadores embutidos, recomendo dividir esses critérios nos limites de avaliações difusas (no código - matrizes arGator [7], etc.).
- Não tente voltar a otimizar os parâmetros da função de associação (no código, eles não estão integrados nas variáveis externas), não vai dar grande efeito, acredite, já foi verificado.
- Experimente, porém, penso eu que, como tecnologia de lógica difusa para tomar decisões, está fora de competição.
Em EURUSD, H1, mostrou o melhor resultado:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17502
