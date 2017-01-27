Автор идеи — Vladimir, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Идея советника базируется на постоянном изменении направлений сделок в зависимости от уровней TakeProfit, StopLoss и TrailingStop.

Позиции открываются поэтапно в противоположном направлении от предыдущих открытий. Советник не использует никаких индикаторов, математических моделей и другие премудростей. Его прибыльность основана на том, что продолжительность прибыльных позиций больше продолжительности убыточных позиций.

Собственно результаты тестирования на EURUSD,H1: