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Советники

Backbone - эксперт для MetaTrader 5

gpwr | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2562
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиVladimir, автор кода mq5barabashkakvn.

Идея советника базируется на постоянном изменении направлений сделок в зависимости от уровней TakeProfit, StopLoss и TrailingStop.

Позиции открываются поэтапно в противоположном направлении от предыдущих открытий. Советник не использует никаких индикаторов, математических моделей и другие премудростей. Его прибыльность основана на том, что продолжительность прибыльных позиций больше продолжительности убыточных позиций.

Собственно результаты тестирования на EURUSD,H1:

Backbone tester

MQL5 Wizard MA RSI MQL5 Wizard MA RSI

Советник "MQL5 Wizard MA RSI" сгенерирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов трендового индикатора MA (Moving Average) и сигналов осциллятора RSI (Relative Strength Index).

Polish Layer Polish Layer

Этот советник основан на индикаторах: RSI, WPR, Stochastic, Moving Average, deMarker

Statistical characteristics Statistical characteristics

Индикатор показывает статистические характеристики баров: среднее значение, дисперсию, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса

aChartsAndMW5Class aChartsAndMW5Class

Класс, позволяющий легко определять из ваших MQL5-программ изменения в окне "Обзор рынка" (смена сортировки символов, добавление, удаление символа или наборов символов), открытие и закрытие новых графиков, а так же наличие/отсутствие панели торговли в один клик на графике, на котором работает программа.