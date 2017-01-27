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Backbone - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Vladimir, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Идея советника базируется на постоянном изменении направлений сделок в зависимости от уровней TakeProfit, StopLoss и TrailingStop.
Позиции открываются поэтапно в противоположном направлении от предыдущих открытий. Советник не использует никаких индикаторов, математических моделей и другие премудростей. Его прибыльность основана на том, что продолжительность прибыльных позиций больше продолжительности убыточных позиций.
Собственно результаты тестирования на EURUSD,H1:
Советник "MQL5 Wizard MA RSI" сгенерирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов трендового индикатора MA (Moving Average) и сигналов осциллятора RSI (Relative Strength Index).Polish Layer
Этот советник основан на индикаторах: RSI, WPR, Stochastic, Moving Average, deMarker
Индикатор показывает статистические характеристики баров: среднее значение, дисперсию, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцессаaChartsAndMW5Class
Класс, позволяющий легко определять из ваших MQL5-программ изменения в окне "Обзор рынка" (смена сортировки символов, добавление, удаление символа или наборов символов), открытие и закрытие новых графиков, а так же наличие/отсутствие панели торговли в один клик на графике, на котором работает программа.