思路提供者 — Vladimir, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。

智能交易系统的思路是基于不断变化的交易方向, 设置止盈位, 止损位和尾随停止位。

与先前开仓相反的方向上分阶段开仓。EA 不使用任何指标, 数学模型或其它复杂化。其盈利能力取决于盈利仓位的持续时间长于亏损仓位的持续时间。

测试结果 EURUSD, H1:



