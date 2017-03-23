请观看如何免费下载自动交易
骨干 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1707
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
思路提供者 — Vladimir, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
智能交易系统的思路是基于不断变化的交易方向, 设置止盈位, 止损位和尾随停止位。
与先前开仓相反的方向上分阶段开仓。EA 不使用任何指标, 数学模型或其它复杂化。其盈利能力取决于盈利仓位的持续时间长于亏损仓位的持续时间。
测试结果 EURUSD, H1:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17490
