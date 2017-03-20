Der Autor der Idee — Vladimir, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Die Idee des EAs ist basierend auf der ständigen Änderung der Trades-Richtung, je nach den Ebenen TakeProfit, StopLoss und TrailingStop.

Die Positionen werden schrittweise in entgegengesetzter Richtung von den vorherigen Eröffnungen geöffnet. Der EA verwendet gar keine Indikatoren, mathematischen Modellen und andere Tricks. Sein Gewinn ist darauf basierend, dass die Lange der gewinnbringenden Positionen mehr als Lange der verlustbringenden Positionen ist.

Die Ergebnisse am EURUSD,H1:



