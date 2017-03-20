CodeBaseKategorien
2017-03-20
Vladimir Karputov
986
986
(22)
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Autor der Idee — VladimirDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.  

Die Idee des EAs ist basierend auf der ständigen Änderung der Trades-Richtung, je nach den Ebenen TakeProfit, StopLoss und TrailingStop. 

Die Positionen werden schrittweise in entgegengesetzter Richtung von den vorherigen Eröffnungen geöffnet. Der EA verwendet gar keine Indikatoren, mathematischen Modellen und andere Tricks. Sein Gewinn ist darauf basierend, dass die Lange der gewinnbringenden Positionen mehr als Lange der verlustbringenden Positionen ist. 

Die Ergebnisse am EURUSD,H1:

Backbone tester

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17490

