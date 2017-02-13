Participe de nossa página de fãs
Backbone - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1349
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor da ideia — Vladimir, autor do código mq5 — barabashkakvn.
A ideia do Expert Advisor baseia-se na alteração constante da direção das transações, dependendo dos níveis TakeProfit, StopLoss e TrailingStop.
As posições são abertas em etapas na direção oposta em relação às aberturas anteriores. O Expert Advisor não utiliza indicadores, modelos matemáticos e outras coisas complexas. Sua rentabilidade é baseada no fato de as posições rentáveis durarem mais do que as posições não rentáveis.
Resultados de teste em EURUSD, H1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17490
