Publicado por:
Vladimir Karputov
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Vladimirautor do código mq5 — barabashkakvn.  

A ideia do Expert Advisor baseia-se na alteração constante da direção das transações, dependendo dos níveis TakeProfit, StopLoss e TrailingStop. 

As posições são abertas em etapas na direção oposta em relação às aberturas anteriores. O Expert Advisor não utiliza indicadores, modelos matemáticos e outras coisas complexas. Sua rentabilidade é baseada no fato de as posições rentáveis durarem mais do que as posições não rentáveis. 

Resultados de teste em EURUSD, H1:

Backbone tester

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17490

