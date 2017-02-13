Autor da ideia — Vladimir, autor do código mq5 — barabashkakvn.

A ideia do Expert Advisor baseia-se na alteração constante da direção das transações, dependendo dos níveis TakeProfit, StopLoss e TrailingStop.

As posições são abertas em etapas na direção oposta em relação às aberturas anteriores. O Expert Advisor não utiliza indicadores, modelos matemáticos e outras coisas complexas. Sua rentabilidade é baseada no fato de as posições rentáveis durarem mais do que as posições não rentáveis.

Resultados de teste em EURUSD, H1:



