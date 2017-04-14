コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

バックボーン - MetaTrader 5のためのエキスパート

アイディアの著者VladimirMQL5コ―ドの著者barabashkakvn 

エキスパートアドバイザーの考え方は、決済逆指値、決済指値およびトレーリングストップのレベルに応じて取引方向が常に変化することに基づいています。 

ポジションは、以前に開かれたポジションとは反対の方向に段階的に開かれます。このEAは、指標、数学的モデル、また他のいかなる複雑なものも使用していません。その収益性は、収益性の高いポジションの期間は負けポジションの期間よりも長いという事実に基づいています。 

EURUSD、H1のテスト結果：

バックボーンテスタ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17490

