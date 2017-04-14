無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
バックボーン - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 968
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者—Vladimir、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn
エキスパートアドバイザーの考え方は、決済逆指値、決済指値およびトレーリングストップのレベルに応じて取引方向が常に変化することに基づいています。
ポジションは、以前に開かれたポジションとは反対の方向に段階的に開かれます。このEAは、指標、数学的モデル、また他のいかなる複雑なものも使用していません。その収益性は、収益性の高いポジションの期間は負けポジションの期間よりも長いという事実に基づいています。
EURUSD、H1のテスト結果：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17490
