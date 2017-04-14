コードベースセクション
エキスパート

Polish Layer - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
819
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者DimaMQL5コ―ドの著者barabashkakvn 

このエキスパートアドバイザーはRSI、WPR、ストキャスティクス、移動平均、deMarker指標に基づいています。

注意これはH5時間軸での使用のために設計されています。

EURUSDの2016.01.05から2017.01.25までのテスト、M5：

 Polish Layerテスタ

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17484

