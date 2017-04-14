無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Polish Layer
- Vladimir Karputov
- 819
アイディアの著者—Dima、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーはRSI、WPR、ストキャスティクス、移動平均、deMarker指標に基づいています。
注意これはH5時間軸での使用のために設計されています。
EURUSDの2016.01.05から2017.01.25までのテスト、M5：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17484
