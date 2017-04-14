アイディアの著者—Dima、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーはRSI、WPR、ストキャスティクス、移動平均、deMarker指標に基づいています。

注意これはH5時間軸での使用のために設計されています。

EURUSDの2016.01.05から2017.01.25までのテスト、M5：