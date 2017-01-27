CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Polish Layer - эксперт для MetaTrader 5

puncher | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2135
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи — Димаавтор кода mq5 — barabashkakvn.  

Этот советник основан на индикаторах: RSI, WPR, Stochastic, Moving Average, deMarker

ВНИМАНИЕ! Рассчитан на работу на периоде M5!

Тестирование с 2016.0105 по 2017.01.25 на EURUSD,M5:

 Polish Layer tester

e-Smart_Trailing e-Smart_Trailing

Модификации StopLoss любых позиций. Трал. Trailing.

E-Skoch-Open E-Skoch-Open

Открывает позицию SELL каждый бар, если Close 1-го бара > Close 3-го бара. Открывает позицию BUY каждый бар, если Close 3-го бара > Close 1-го бара.

MQL5 Wizard MA RSI MQL5 Wizard MA RSI

Советник "MQL5 Wizard MA RSI" сгенерирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов трендового индикатора MA (Moving Average) и сигналов осциллятора RSI (Relative Strength Index).

Backbone Backbone

Идея советника базируется на постоянном изменении направлений сделок в зависимости от уровней TakeProfit, StopLoss и TrailingStop.