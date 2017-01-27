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Polish Layer - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Дима, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Этот советник основан на индикаторах: RSI, WPR, Stochastic, Moving Average, deMarker
ВНИМАНИЕ! Рассчитан на работу на периоде M5!
Тестирование с 2016.0105 по 2017.01.25 на EURUSD,M5:
e-Smart_Trailing
Модификации StopLoss любых позиций. Трал. Trailing.E-Skoch-Open
Открывает позицию SELL каждый бар, если Close 1-го бара > Close 3-го бара. Открывает позицию BUY каждый бар, если Close 3-го бара > Close 1-го бара.
MQL5 Wizard MA RSI
Советник "MQL5 Wizard MA RSI" сгенерирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов трендового индикатора MA (Moving Average) и сигналов осциллятора RSI (Relative Strength Index).Backbone
Идея советника базируется на постоянном изменении направлений сделок в зависимости от уровней TakeProfit, StopLoss и TrailingStop.