代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

抛光层 - MetaTrader 5EA

puncher | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1218
等级:
(24)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路提供者 — DimaMQL5 代码作者 — barabashkakvn。 

智能交易系统基于以下指标: RSI, WPR, 随机振荡, 移动均线, deMarker

注意!它设计用于 H5 周期。

测试结果 2016.01.05 至 2017.01.25 品种 EURUSD M5:

 抛光层测试

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17484

TriXCandleKeltner TriXCandleKeltner

蜡烛条形式的 TriX 指标, 计算 Keltner 通道相对于 TriX 的均值。

e-Smart_Trailing e-Smart_Trailing

修改任何仓位的止损。尾随。尾随。

MQL5 向导 MA RSI MQL5 向导 MA RSI

"MQL5 向导 MA RSI" 智能交易系统使用 MQL5 向导生成, 基于趋势均线指标和 RSI (相对强度指数) 振荡器的信号。

骨干 骨干

智能交易系统的思路是基于不断变化的交易方向, 设置止盈位, 止损位和尾随停止位。