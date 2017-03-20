und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Polish Layer - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 834
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Autor der Idee — Dima, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Dieser EA wurde basierend auf den folgenden Indikatoren gebaut: RSI, WPR, Stochastic, Moving Average, deMarker
Vorsicht! Es wurde für die Arbeit auf der Periode M5 gerechnet!
Die Testergebnisse von 2016.0105 bis 2017.01.25 am EURUSD,M5:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17484
Die Modifikation StopLoss jeder Position. Trailing. Trailing.E-Skoch-Open
Es öffnet die Position SELL jeder Bar, wenn Close 1-er Bar > Close 3-er Bar. Es öffnet die Position BUY jeder Bar, wenn Close 3-er Bar > Close 1-er Bar.
Der EA "MQL5 Wizard MA RSI" wurde mit Hilfe des Meisters MQL5 erzeugt MQL5, auf Grund von den Signalen des Trend-Indikators MA (Moving Average) und den Signalen Oszillators RSI (Relative Strength Index).Backbone
Die Idee des EAs ist basierend auf der ständigen Änderung der Trades-Richtung, je nach den Ebenen TakeProfit, StopLoss und TrailingStop.