Es öffnet die Position SELL jeder Bar, wenn Close 1-er Bar > Close 3-er Bar. Es öffnet die Position BUY jeder Bar, wenn Close 3-er Bar > Close 1-er Bar.

Der EA "MQL5 Wizard MA RSI" wurde mit Hilfe des Meisters MQL5 erzeugt MQL5, auf Grund von den Signalen des Trend-Indikators MA (Moving Average) und den Signalen Oszillators RSI (Relative Strength Index).

Die Idee des EAs ist basierend auf der ständigen Änderung der Trades-Richtung, je nach den Ebenen TakeProfit, StopLoss und TrailingStop.