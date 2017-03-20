CodeBaseKategorien
Polish Layer - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
834
(24)
Der Autor der Idee — DimaDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.  

Dieser EA wurde basierend auf den folgenden Indikatoren gebaut: RSI, WPR, Stochastic, Moving Average, deMarker

Vorsicht! Es wurde für die Arbeit auf der Periode M5 gerechnet!

Die Testergebnisse von 2016.0105 bis 2017.01.25 am EURUSD,M5:

 Polish Layer tester

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17484

