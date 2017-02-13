Expert Advisor "MQL5 Wizard MA RSI" gerado usando o Assistente MQL5, com base nos sinais do indicador de tendência MA (Moving Average) e sinais do oscilador RSI (Relative Strength Index).

A ideia do Expert Advisor baseia-se na alteração constante da direção das transações, dependendo dos níveis TakeProfit, StopLoss e TrailingStop.