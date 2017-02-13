CodeBaseSeções
Portuguese
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1366
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Dimaautor do código mq5 — barabashkakvn.  

Este Expert Advisor baseia-se nos indicadores: RSI, WPR, Stochastic, Moving Average, deMarker

AVISO! Projetado para trabalhar no período M5!

Teste de 2016.0105 a 2017.01.25 em EURUSD,M5:

 Polish Layer tester

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17484

