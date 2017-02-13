Participe de nossa página de fãs
Polish Layer - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1366
Autor da ideia — Dima, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Este Expert Advisor baseia-se nos indicadores: RSI, WPR, Stochastic, Moving Average, deMarker
AVISO! Projetado para trabalhar no período M5!
Teste de 2016.0105 a 2017.01.25 em EURUSD,M5:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17484
