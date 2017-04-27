Sistema comercial Exp_TDI-2_ReOpen basado en el cruce de las líneas del indicador TDI-2 con rellando según tendencia

Indicador de señal de semáforo según la estrategia de movimiento de precio para encontrar la tendencia intradía más fuerte, con posibilidad de enviar alertas y mensajes Push y de correo sobre el cambio de tendencia.