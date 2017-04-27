CodeBaseSecciones
Indicadores

RSICandleKeltner - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1100
Ranking:
(22)
Publicado:
Indicador RSI con forma de vela con canal de Keltner, calculado con respecto a RSI promediado.

Fig. 1. Indicador RSICandleKeltner

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17456

