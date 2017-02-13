Participe de nossa página de fãs
RSICandleKeltner - indicador para MetaTrader 5
- 1918
-
O indicador RSI sob a forma de vela com canal Keltner calculado em relação à média do RSI.
Fig.1. Indicador RSICandleKeltner
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17456
