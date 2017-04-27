CodeBaseSecciones
Indicadores

Alpha Trend Spotter Price Action - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Autor real: Andy Ismail

Indicador de señal de semáforo según la estrategia de movimiento de precio para encontrar la tendencia intradía más fuerte, con posibilidad de enviar alertas y mensajes Push y de correo sobre el cambio de tendencia.

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input int iPeriod=3;
input uint NumberofBar=1;    //Número de la barra para la alerta
input bool SoundON=true;     //Permiso para la alerta
input uint NumberofAlerts=2; //Número de alertas
input bool EMailON=false;    //Permiso para enviar una señal por correo
input bool PushON=false;     //Permiso para enviar una señal al móvil

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 04.01.2016.

Fig. 1. Indicador Alpha Trend Spotter Price_Action

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17454

