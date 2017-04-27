Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Alpha Trend Spotter Price Action - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1554
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Andy Ismail
Indicador de señal de semáforo según la estrategia de movimiento de precio para encontrar la tendencia intradía más fuerte, con posibilidad de enviar alertas y mensajes Push y de correo sobre el cambio de tendencia.
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input int iPeriod=3; input uint NumberofBar=1; //Número de la barra para la alerta input bool SoundON=true; //Permiso para la alerta input uint NumberofAlerts=2; //Número de alertas input bool EMailON=false; //Permiso para enviar una señal por correo input bool PushON=false; //Permiso para enviar una señal al móvil
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 04.01.2016.
Fig. 1. Indicador Alpha Trend Spotter Price_Action
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17454
Clase que permite determinar (a partir sus programas MQL5) cambios en la ventana "Observación del Mercado" (cambio de clasificación de los símbolos, adición, eliminación de un símbolo o conjunto de símbolos), la apertura y cierre de nuevos gráficos, así como la presencia/ausencia del panel comercial en el gráfico en el que funciona el programa.SilverTrend v3
SilverTrend v3 - comercio basado en el análisis de los precios High, Low y Close de las barras.
Sistema comercial Exp_TDI-2_ReOpen basado en el cruce de las líneas del indicador TDI-2 con rellando según tendenciaRSICandleKeltner
Indicador RSI con forma de vela con canal de Keltner, calculado con respecto a RSI promediado.