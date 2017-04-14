無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RSICandleKeltner - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1174
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
RSI平均と相対的に計算されたケルトナーチャネルを持つローソク足の形でのRSI指標 です。
図1 RSICandleKeltner指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17456
Exp_TDI-2_ReOpen
Exp_TDI-2_ReOpen取引システムは、TDI-2指標ラインの交差に基づいており、トレンドフォローのポジションへの追加となります。アルファトレンドスポッタ価格アクション
アラートを生成したり、モバイルデバイスに電子メールやプッシュ通知を送信したりして、トレンドの変化を通知できる、最も強い日中動向を検索する価格行動戦略に基づくセマフォシグナル指標です。
Objective_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つObjective指標です。基準線ロボット
このエキスパートアドバイザーは一目指標、MA、SARを使います。M30時間枠のGBPUSDとEURUSD通貨ペアに最適化されています。完全な説明はコード内にあります。