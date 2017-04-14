コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RSICandleKeltner - MetaTrader 5のためのインディケータ

RSI平均と相対的に計算されたケルトナーチャネルを持つローソク足の形でのRSI指標 です。

図1　RSICandleKeltner指標

図1　RSICandleKeltner指標

